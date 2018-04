Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Nicolae, deputat PSD Prahova Acest fapt este constatat de Eurostat, care comunica avansul consistent al creșterilor de salarii din Romania, comparativ cu media europeana. In 2017, costul cu forța de munca in Romania a crescut cu 17,1%, in medie, fața de 2,3% in UE. Cu toate aceste creșteri remarcabile,…

- Astfel, INS va trece in subordinea Executivului. "Institutul National de Statistica se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Guvernului si in coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului, cu personalitate juridica,…

- Ministerul Muncii Olguta Vasilescu a explicat ca cifrele prezentate de Institutul National de Statistica de multe ori nu corespund cu cele de la minister, deoarece INS lucreaza cu metoda sondajului, in timp ce institutia pe care o conduce lucreaza cu „cifre foarte exacte”.

- Lia Olguța Vasilescu a spus ca cifrele INS nu corespund cu cele de la Ministerul Muncii. Ea precizat, insa, ca cifrele publicate miercuri, 11 aprilie, de catre Institutul National de Statistica (INS) – referitoare la salariile din februarie – sunt corecte, doar ca ar fi trebuit sa existe si o nota care…

- In luna februarie, numarul zilelor nelucratoare, adica opt, a fost mai mic decat in luna ianuarie, cand au fost 11 zile, astfel explicandu-se scaderile salariale raportate de Institutul National de Statistica (INS) in domeniul sanitar, arata Ministerul Muncii."Singura exceptie, si anume aceea…

- Rata somajului in zona euro a ramas stabila in luna ianuarie 2018, comparativ cu luna decembrie 2017, la 8,6%, dar acesta reprezinta totusi cel mai redus nivel al somajului inregistrat de zona euro dupa luna decembrie 2008, arata datele publicate, joi, de Oficiul european de statistica (Eurostat), scrie…

