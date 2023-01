Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica a anuntat, joi, primele doua decese confirmate cu virusul gripal, in sezonul 2022 – 2023. Doua femei din Bucuresti au murit din cauza virusului gripal. Cele doua nu erau vaccinate impotriva gripei. Numarul cazurilor de gripa din perioada 26.12.2022 – 01.01.2023…

- Cum s-a decis Primaria Craiova sa-i contracareze pe hotii de coroane din cimitirele orasului? Va supraveghea mormintele cu un sistem de camere video. Primaria Craiova s-a decis sa puna din anul 2023 camere video in cimitirele orasului. Administratia locala craioveana promitea la inceputul acestui an…

- Aglomerație de sarbatori pe Valea Prahovei și in acest an. Coloana de mașini pe DN1, la Busteni si Comarnic.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este intens pe DN 1 Ploiesti – Brasov, astfel ca se circula in coloana de la intersectia cu DN 73A (Paraul…

- Primaria Craiova nu mai subvenționeaza cresterea pretului pentru caldura craiovenilor. Acestia vor suporta din propriul buzunar creșterea tarifului de distribuție și furnizare a energiei termice. Administrația locala craioveana spune ca nu mai are bani ca sa suporte costurile cu subvenția caldurii pentru…

- Craiovenii vor plati mai mult pentru caldura din aceasta iarna. Modificarea tarifului de distributie si furnizare a energiei termice catre populație si agentii economici va fi supusa la vot in sedinta din 22 decembrie a Consiliului Local. Pretul gigacaloriei creste de la 499,89 de lei, inclusiv TVA.…

- Aleșii PNL vor susține in cadrul ședinței Consiliului Local o serie de propuneri importante pentru imbunatațirea calitații vieții craiovenilor. Mii de locuitori din Bariera Valcii sunt aproape izolați din cauza lipsei mijloacelor de transport in comun. Alții sunt nevoiți sa ocoleasca jumatate de oraș…

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 8 decembrie, de la ora 19.00, in Sala Simfonia, concertul simfonic susținut de orchestra simfonica, dirijor, Theo Wolters, soliști, violonistul Madalin Sandu și clarinetistul Ionuț Tolea. In program: W. A. Mozart – Uvertura „Nunta lui Figaro”, in premiera, M. Bruch…

- E inghesuiala de acorduri cadru la Primaria Craiova. De fapt, orice licitatie care presupune o serie constanta de lucrari sau de achizitii se transforma in ultimul timp la Craiova intr-un acord cadru pe patru ani. Daca in trecut municipalitatea incheia un acord cadru, spre exemplu, pentru repararea…