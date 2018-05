Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, joi, referitor la depunerea unei plangeri penale de catre Ludovic Orban pe numele Vioricai Dancila, faptul ca liberalii vor sa preia guvernarea, intrebandu-se „la ce vor mai da foc“. Afirmatia ministrului e o aluzie nefericita la incendiul de la Clubul…

- Val de reactii dure din partea PSD, dupa vestea ca liderul PNL Ludovic Orban a depus o plangere penala pe numele premierului Viorica Dancila, pe care o acuza de inalta tradare. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat la RTV ca este vorba despre un atac penibil."Cum sa vad acest…

- Cifrele Ministerului Muncii nu se potrivesc cu ale Institutului Național de Statistica, a spus, miercuri seara, la TVR, Lia Olguța Vasilescu. Ministrul Muncii a precizat ca a cerut explicații de la INS privind cauzele scaderii salariilor din domeniul sanitar.

- Lia Olguța Vasilescu a afirmat ca dorește sa intre cu legea pensiilor in dezbatere publica cat mai curand. Ministrul Muncii a spus ca de la 1 iulie punctul de pensie se va majora la 1100 lei și a dat asigurari...

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca potrivit noii legi la calculul pensiei va fi luat in calcul si cel de-al 13-lea salariu. "O sa se ia in calcul acordul global, ca au fost pensionari care au avut al 13-lea salariu. Au avut si alte drepturi in afara de acest salariu si pana…

- Ministrul Muncii , Lia Olguta Vasilescu, a reluat luni, in cadrul unei reuniuni cu usle inchise pentru presa, posibilitatea renuntarii la Pilonul II de pensii, declarand ca decizia luata in 2008, cand s-a infiintat Pilonul II n-a fost o decizie buna. "​In 2008 s-a dat posibilitatea celor mai tineri…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si parlamentarii din coalitia majoritara trebuie sa le explice romanilor de ce s-au trezit cu salarii mai mici si nu mai mari, a declarat luni liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac. "Stimata doamna ministru, nu o sa va aduc nici laude, nici injuraturi, pentru…