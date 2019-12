Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a decis sanctionarea Olgutei Vasilescu cu avertisment pentru declaratia ”ca neamt, sa vorbesti despre gazare, trebuie sa ai mult curaj”, facuta la adresa presedintelui Klaus Iohannis. Senatorul Vlad Alexandrescu, unul dintre cei care a sesizat…

- ”In sfarsit, CNCD a decis sanctionarea Olgutei Vasilescu pentru declaratia ei stupefianta despre etnicii germani. «Ca neamt, sa vorbesti despre gazare trebuie sa ai mult curaj», spunea ea despre Klaus Iohannis, imediat dupa 10 august. Aceeasi Olguta Vasilescu care in anii 2000 aducea elogii maresalului…

- Klaus Iohannis a declarat la sedinta conducerii PNL ca liberalii nu trebuie sa subestimeze PSD și sa aiba in vedere ca acesta este adversatul politic al partidului și nu USR. Seful statului le-ar fi cerut liberalilor sa preia de la PSD conducerea celor doua Camere ale Parlamentului. Liberalii…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, urmeaza sa isi dea demisia, marti, in Comitetul Executiv National, din fruntea partidului. Cel putin asa s-a transmis, pe surse, din interiorul partidului. In acest moment, au ramas de partea candidatei PSD Lia OLguta Vasilescu si Mihai Fifor, dar si cativa parlamentari.…

- Deputatul USR Cristina Iurisniti a sesizat Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii in legatura cu declaratiile facute de social-democrata Lia Olguta Vasilescu referitor la presedintele Klaus Iohannis. „Am adus la cunostinta CNCD faptul ca, in data de 16 noiembrie, in cadrul unei emisiuni…

- Lia Olguța Vasilescu a anunțat ca își cere scuze public, în cazul în care cineva a înțeles altceva prin afirmația pe care a facut-o despre Klaus Iohannis. Șeful de campanie al PSD a precizat ca nu a vrut sa lezeze sentimentele comunitații evreiești, care a fost cea mai afectata…

- Senatorul Mihai Fifor, secretar general al PSD, il acuza pe Klaus Iohannis de lasitate pentru ca refuza o dezbatere cu Viorica Dancila. Fifor sustine ca actualul presedinte a dezvoltat o fobie fata de PSD si ca acesta nu are explicatii pentru ceea ce a facut."Dupa ce a incasat-o de la Ponta,…

- ■ liberalii din Neamt au strins peste 60.000 de semnaturi ℗ Activitatea intensa a liberalilor nemteni din ultima luna a avut in prim plan stringerea de semnaturi pentru candidatura lui Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale din luna noiembrie. Echipati cu liste, cu pixuri si in uniforma de campanie…