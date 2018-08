Stiri pe aceeasi tema

- Lia Olguța Vasilescu a reacționat dupa criticile lui Klaus Iohannis de la ședința PNL de sambata, 4 august. Astfel, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, l-a criticat pe seful statului, dupa ce acesta a afirmat ca majorarea pensiilor si salariilor este o pacaleala, spunand ca romanii stiu de fapt…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, l-a criticat pe seful statului, dupa ce acesta a afirmat ca majorarea pensiilor si salariilor este o pacaleala, spunand ca romanii stiu de fapt ce masuri au luat PNL si PDL atunci cand au avut guvernarea si vad realitatile de azi.

- Prezenta in cadrul unei emisiuni la TVR, Lia Olguta Vasilescu, lider marcant al PSD si totodata ministru al Muncii, a vorbit despre posibilitatea ca presedintele Klaus Iohannis sa fie suspendat, daca nu va respecta decizia Curtii Constitutionale in cazul sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu a declarat, marți seara, la TVR, ca PSD nu a luat o decizie privind suspendarea președintelui Klaus Iohannis pentru ca se așteapta inca anunțul acestuia. Dar nu se va aștepta foarte...

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a spus, marti seara, ca in cazul in care presedintele Klaus Iohannis nu se va pronunta in timp rezonabil si nu o va suspenda pe Laura Codruta Kovesi, asa cum spune decizia CCR, s ar putea ajunge la suspendarea acestuia. De la Ludovic al IV lea incoace, eu nu am…

- Klaus Iohannis, despre in intenția de a face opțional Pilonul II: ”Este o veste proasta, este inceputul sfarșitului pentru acest pilon”, a spus președintele Klaus Iohannis, miercuri, la Bookfest. Potrivit președintelui, PSD nu a anunțat in campania electorala aceasta masura, și este nevoie de clarificari…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, se intreaba retoric, pe Facebook, in replica la afirmatiile presedintelui Klaus Iohannis, cine a promulgat legea bugetului de stat acum cateva luni si daca seful statului nu mai stie ce a semnat.

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a raspuns criticilor aduse de președintele Romaniei. Klaus Iohannis a criticat Legea salarizarii, spunand ca nu reprezinta o reforma. „Bineințeles ca deciziile sunt dictate de la partid, pentru ca este un partid care a caștigat guvernarea…