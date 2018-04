"Din punctul meu de vedere, Regulamentul de sporuri in Sanatate trebuie revizuit. Nu este normal ca un doctor de la Fundeni sa aiba un venit mai mic decat un doctor de la Bailesti, doar pentru ca acolo s-au acordat sporuri mai mari, dupa cum nu e normal ca secretara sa aiba, in continuare, sporuri mai mari decat medicul. Asta se intampla, din pacate, in continuare, in foarte multe spitale. Nu este necesara amendarea Legii salarizarii, ci a Regulamentului de sporuri, unde speram ca sindicalistii care ii reprezinta pe cei din sectorul medical sa fie de acord cu variante corecte de salarizare…