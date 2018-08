Stiri pe aceeasi tema

- USR a sesizat, luni, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii cu privire la afirmatiile ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu la adresa presedintelui Klaus Iohannis si a tuturor persoanelor de etnie germana, sustinand ca acestea au fost injuste si denigratoare.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a fost reclamata la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii cu privire la afirmatiile „denigratoare" la adresa presedintelui Klaus Iohannis si a tuturor persoanelor de etnie germana,...

- Corelatia facuta de catre doamna Lia Olguta Vasilescu intre "gazare" si apartenenta la etnia germana este profund injusta si denigratoare, se precizeaza intr-un comunicat de presa al USR."A asuma ca germanii, nu nazistii si colaboratorii lor, sunt responsabili de gazari este ceva nu doar…

- „A asuma ca germanii, nu nazistii si colaboratorii lor, sunt responsabili de gazari este ceva nu doar neadevarat, ci si josnic. A echivala toti vorbitorii unei limbi din intreaga lume cu un grup criminal este pur si simplu abject. Partidul Social Democrat a construit o campanie electorala pe discriminare…

- Lia Olguța Vasilescu a fost reclamata la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) dupa afirmațiile despre „gazare”, președintele Klaus Iohannnis și și a tuturor persoanelor de etnie germana. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, despre mitingul din Piața Victoriei: „Eu nu cred ca…

- Atat dupa ianuarie 2012 cat și dupa ianuarie 2017 puterea nu a cedat atat din cauza presiunii directe a opozanților cat de teama ca proprii se susținatori s-ar putea transforma, in masa, in opozanți. Daca vrem ca noul Cod Penal sa nu vada niciodata lumina Monitorului Oficial trebuie sa recream și…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a postat recent, pe Facebook, un video cu mai multi protestatari din Venezuela doborati violent cu tunuri de apa. Comentariile de incurajare a unor astfel de abordari extreme au inceput sa curga din partea sustinatorilor actualei guvernari. Clipul distribuit de…

- Obiectivele mitingului PSD: puterea, abuzurile si respectarea legii. Presedintele PSD Dambovita a anuntat ca manifestatia organizata de Partidul Social Democrat va arata, in primul rand, sustinerea pe care o are partidul in randul poporului, dar si un semnal ca respectarea legii nu este facultativa.…