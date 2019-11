Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Muncii Lia Olguta Vasilescu i-a raspuns, joi, liberalului de la Finante, Florin Citu, care anuntase ca a gasit o gaura de 2 miliarde de lei la Bugetul de asigurari sociale de stat prin neplata contributiilor. Lia Olguta Vasilescu foloseste in postarea de pe Facebook un limbaj licentios,…

- "Ce bucurii marunte au frustrații de la PNL... Ludovic cel mic anunța ca m-a demis din funcția de consilier onorific al premierului, funcție neremunerata, oricum... Pai, eu nu eram consilier la tine, ca sa ma demiți tu de pe undeva! Eu am fost consilierul Vioricai Dancila și mandatul mi-a incetat…

- Social democrații s-au reunit astazi, la sediul PSD din Kiseleff, in ședința Comitetului Executiv, pentru a analiza rezultatul inregistrat in primul tur de scrutin la prezidențiale. In cadrul acestei sedinte s-a declansat o disputa intre Viorica Dancila si Claudiu Manda, sotul Olgutei Vasilescu. Claudiu…

- Va fi interesant de vazut daca premierul Ludovic Orban va raspunde ministrului Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, care e situatia defrisarilor inclusiv in Iasi si daca a demarat investigatii privind retelele de taietori ilegali si angajatii statului roman complici. Deputatul iesean a formulat…

- Voi raspunde la toate intrebarile, atunci cand se va dezbate motiunea de cenzura privind demisia Guvernului. Asa a comentat premierul Maia Sandu declaratiile facute de Igor Dodon precum ca premierul si liderii Blocului ACUM trebuie sa se determine cine le sunt partenerii.

- Deputatul PSD Olguta Vasilescu a facut mai multe ironii precum si atacuri asupra PNL, dar si Victor Ponta, sambata, la evenimentul de la lansarea candidaturii Vioricai Dancila la prezidentiale. „Ponta a spus ca a primit mesaje de la colegi din PSD dupa motiune. Eu zic sa se uite in frigider, acolo va…

- Dan Barna, presedintele USR, reactioneaza la scenariul lansat de Victor Ponta, liderul Pro Romania, despre un guvern format in jurul PSD, fara Viorica Dancila. Barna afirma ca USR nu va vota niciodata un asemenea guvern, singura solutie fiind alegerile anticipate."Vad ca dl Ponta anunța ca,…

- Președintele PRO Romania a șters pe jos cu premierul Viorica Dancila intr-o postare pe pagina personala de Facebook. Victor Ponta s-a infuriat dupa ce Viorica Dancila l-a amenințat ca il da in judecata, pentru o simpla ironie. Președintele PRO Romania le-a raspuns unor jurnaliști ca daca Dancila…