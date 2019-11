Stiri pe aceeasi tema

- Unchiul Alexandrei Maceșanu a strans numarul de semnaturi necesar inscrierii in alegerile prezidențiale. Alexandru Cumpanașu a adunat circa 300.000 de semnaturi și iși va depune duminica seara candidatura la BEC. Pentru intrarea in cursa are nevoie ca 200.000 de semnaturi sa fie valide.El…

- "Mulțumim celor aproape un milion și jumatate de romani care au semnat pentru susținerea candidatului PSD la Președinția Romaniei! Avem de data asta șansa de a schimba lucrurile impreuna, avem șansa de a alege un președinte care iși iubește țara și pune oamenii pe primul loc. Chemam alaturi…

- Liderul USR si prezidentiabilul Aliantei USR-PLUS Dan Barna a anuntat, marti, ca a reusit sa stranga cele 200.000 de semnaturi necesare inscrierii in cursa electorala. "Am ajuns la 200.000 de semnaturi! Va multumesc tuturor celor care ati semnat pentru a-mi depune candidatura la alegerile prezidentiale”,…

- Organizatia judeteana PSD a strans pana la aceasta data peste 6.000 de semnaturi pentru sustinerea candidaturii Vioricai Dancila la alegerile prezidentiale, din cele 20.000 cate trebuie adunate la nivelul judetului Vaslui, potrivit Agerpres.Potrivit reprezentantilor PSD Vaslui, campania de…

- „PSD și-a lansat azi candidatul pentru prezidențiale! Prin urmare, fiecare organizație are obligația sa-și mobilizeze la maxim toate structurile. Și toți oamenii! Sa-și asume fiecare șef din teritoriu rezultatul final. Pentru ca așa ați decis, susținut și votat! In unanimitate!”, a scris Codrin Ștefanescu,…

- Dupa ce a fost votata in unanimitate de PSD pentru a fi candidatul partidului pentru Palatul Cotroceni, se strang și primele semnaturi pentru susținerea Vioricai Dancila. Sloganurile de campanie sunt ”Un președintele muncitor și implicat” și ”Alaturi de fiecare roman”.

- Social-democrații se reunesc, sambata, incepand cu ora 11.00, la Parlament, la Congresul care va marca lansarea candidaturii liderului PSD Viorica Dancila pentru funcția de președinte al Romaniei. La eveniment participa și președintele PES, Sergei Stanishev, anunța MEDIAFAX.Coordonatorul PES…

- Partidul Romania Noastra a anuntat miercuri ca fostul primar al municipiului Cluj-Napoca, Gheorghe Funar, va candida la alegerile prezidentiale din iarna. Intr-un mesaj video postat pe Facebook acesta din urma...