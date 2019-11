Olguţa Vasilescu: Nu am făcut strategii de campanie, nu am lucrat…

Lia Olguta Vasilescu, fost sef al campaniei electorale a candidatului PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, afirma ca, in aceasta calitate, nu a facut strategii si nici nu a creat mesaje, rolul sau fiind doar sa mobilizeze partidul. "Cred ca lumea si-a format o parere idilica despre rolul meu in aceasta campanie. Eu nu am facut strategii, nu am creat mesaje pentru candidat, nu am lucrat programul candidatului etc. Cu siguranta, o strategie gandita de mine nu s-ar fi pliat pe profilul candidatului. Toate astea au fost facute de o firma de consultanta, selectata de doamna Dancila. Rolul meu a fost…