- Șefa de campanie a Vioricai Dancila, social-democrata Lia Olguța Vasilescu, a reacționat miercuri la anunțul premierului Ludovic Orban potrivit caruia a fost demisa din funcția de consilier al șefului Executivului, spunând ca era vorba despre o funcție onorifica, care nu era remunerata și ca mandatul…

- Premierul Ludovoc Orban a demis-o, miercuri, pe Lia Olguta Vasilescu, din functia onorifica de consilier pe Transporturi al premierului. Aceasta fusese numita de Viorica Dancila, pe 8 martie, dupa ca presedintele Klaus Iohannis a respins-o ca ministru al Transporturilor. "Am mai demis inca un rand de…

- Ludovic Orban a anunțat miercuri, la inceputul ședinței de guvern, ca a demis-o pe Lia Olguța Vasilescu din funcția de consilier al primului ministru, funcție in care fusese numita in primavara acestui an de Viorica Dancila.„Am mai demis un rand de reprezentanți ai PSD” dar „placerea cea mai mare” a…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat ca a demis inca un rand de reprezentanți ai PSD din Guvern. Este vorba despre Lia Olguța Vasilescu din funcția de consilier al premierului.„Am mai demis inca un rand de reprezentanți ai PSD, dar placerea cea mai mare mi-a facut sa o demit pe doamna Vasilescu…

- Noul sef de campanie al Partidului National Liberal pentru alegerile prezidentiale este vicepresedintele PNL Dan Motreanu, informeaza un comunicat al formatiunii, transmis miercuri AGERPRES. Conform sursei citate, Motreanu si-a asumat aceasta responsabilitate, ''beneficiind de o ampla experienta…

- Vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu a declarat, in direct la TVR 1, ca saptamana viitoare Guvernul Dancila va majora salariul minim pe economie cu cel puțin 100 de lei. Deputata a declarat ca nu este vorba despre o razbunare a PSD pe PNL, chiar daca aparent așa pare. Lia Olguța Vasilescu susține…

- Candidata PSD la presedintia Romaniei, Viorica Dancila, s-a intalnit miercuri, 23 octombrie, cu sustinatorii sai din doua comune ale judetului Suceava. O femeie din localitatea Zamostea i-a pupat mana lui Dancila, iar o alta, din localitatea Hantesti, i-a transmis un mesaj halucinant.

- Președintele PNL Ludovic Orban a somat-o, luni, pe Viorica Dancila sa retraga propunerea Romaniei pentru funcția de comisar european, cat mai este timp, pentru „a nu face Romania de rușine la nivelul UE”.