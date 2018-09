Stiri pe aceeasi tema

- Lia Olguța Vasilescu reactioneaza la scandalul dintre Gabriela Firea si Liviu Dragnea. Ministrul Muncii sustine ca Liviu Dragnea va parasi conducerea partidului doar in urma unui congres."Liviu Dragnea poate sa paraseasca funcția de președinte al partidului doar in urma unui congres. Deocamdata,…

- ”Imi place sa ma exprim in interiorul partidului cand am ceva de spus. Niciunul dintre noi nu este perfect. Toate lucrurile astea trebuie sa ni le spunem intre noi. Nu cred ca trebuie sa vorbim in public. Avem obligația sa spunem adevarul. (...) Nu cred ca primarii PSD au fost blocați in realizarea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca Liviu Dragnea nu se mai consulta cu oamenii din partid, ci mai mult cu oameni din afara partidului. Mai mult, in partid se aude ca Liviu Dragnea s-ar consulta inclusiv cu Irina Tanase, iubita liderului PSD.”Domnul Dragnea se consulta…

- CExN al PSD a stabilit, sambata, la Neptun, sa se organizeze alegeri pentru funcția de președinte in 11 organizații județene conduse de lideri interimari, printre acestea fiind și organizația PSD București condusa de primarul Capitalei, Gabriela Firea, au declarat pentru MEDIAFAX surse din PSD. Președintele…

- Informații de ultima ora de la ședința Comitetului Executiv Național al PSD.Conform surselor Romania TV, Gabriela Firea ar fi explodat in timpul ședinței, criticandu-l dur pe Liviu Dragnea ca in ultima perioada se consulta numai cu Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, Claudiu Manda, senator…

- Liderii PSD din esalonul doi au facut, joi seara, scut in jurul presedintelui partidului, Liviu Dragnea, sustinand ca nu exista motive ca acesta sa se retraga de la sefia PSD si a Camerei Deputatilor, condamnarea la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare nefiind definitiva. Liderii…

- In jur de 200.000 de oameni au participat sambata la mitingul PSD din Piata Victoriei, care s-a desfasurat sub sloganul "Vrem prosperitate, NU Securitate!". Filialele partidului au urmat instructiuni precise: participantii, care sunt adusi din toata tara, au venit imbracati in bluze albe sau in costume…