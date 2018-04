Olguta Vasilescu: Legea pensiilor ar putea fi transmisa Parlamentului in aceasta sesiune

Proiectul Legii pensiilor ar putea fi transmis Parlamentului in aceasta sesiune si apoi sa stea o luna in dezbatere publica, a declarat, miercuri seara, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, intr-o emisiune la postul public de televiziune, informeaza AGERPRES . “Eu sper ca in aceasta sesiune parlamentara o transmitem Parlamentului (Legea pensiilor – n. r.). Sigur, va avea o perioada de macar o luna de dezbatere publica, insa as vrea sa va spun ca ea in campanie electorala nu a fost prezentata ca si modificare legislativa. Noi nu am defilat in campania electorala cu noua Lege a pensiilor, asa…