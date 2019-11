”Prin afirmatia "Domnul Klaus Johannis cred ca se vede deja sef de lagar de concentrare si reeduca acolo PSD-istii", nu am vrut, sub nicio forma, sa lezez sentimentele comunitatii evreiesti, care a fost cea mai afectata de crimele si ororile perioadei naziste. Daca cineva a inteles alt lucru, imi cer scuze public! Am vrut doar sa apar sentimentele a peste doua milioane de membri si simpatizanti PSD care nu trebuie sa fie considerati vinovati ca voteaza cu un partid democratic! Dezbaterile electorale trebuie sa aiba limite si eu sunt prima care imi cer scuze daca se considera ca s-a ajuns…