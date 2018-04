Ministrul Muncii Olguța Vasilescu i-a raspuns astazi medicului Razvan Constantinescu, care ii ceruse anterior socoteala despre aplicarea noului regulament privind sporurile din sistemul de sanatate. Olguța Vasilescu i-a adus medicului o serie de argumente, precizand ca „nu este necesara amendarea Legii salarizarii, ci a Regulamentului de sporuri”. Ministrul Muncii a adaugat ca legea salarizarii nu se va modifica.

Schimbul de replici dintre cei doi are loc in contextul in care mii de angajați din sanatate au protestat, nemultumiti ca in urma aplicarii noului regulament privind sporurile…