Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu a avertizat pensionarii si bugetarii ca ar trebui sa „stie ce ii asteapta” daca PSD nu va mai fi la guvernare, pentru ca opozitia le va taia si impozita pensiile si salariile.

- Moscova va raspunde daca Suedia si Finlanda vor fi atrase in NATO, considerand ca o astfel de extindere ar submina securitatea globala, a avertizat marti ministrul apararii rus, Serghei Soigu, citat de Reuters via Interfax.In pagina sa electronica, agentia rusa de presa Interfax transmite…

- Incalzirea globala isi face din ce in ce mai simtita prezenta in Romania si acesta este motivul pentru care tara noastra se va confrunta cu valuri de caldura, stres termic si precipitatii tot mai severe, arata climatologul Roxana Bojariu intr-un interviu acordat ziarului „Adevarul“.

- Statele Unite au redactat o lista suplimentara de produse importate din China cu o valoare de 200 de miliarde dolari anual pe care ameninta sa le taxeze cu incepere din luna septembrie, a anuntat marti reprezentantul american pentru Comert, Robert Lighthizer, noteaza AFP, preluata de Agerpres. …

- Mai multi arheologi au lansat un apel joi in legatura cu nevoia implementarii unor actiuni urgente pentru a salva mii de situri istorice din Arctica, care "dispar cu rapiditate" din cauza modificarilor climatice, un fenomen de doua ori mai pronuntat in regiunea Polului Nord decat in celelalte zone ale…

- Divergentele aparute intre Statele Unite si tarile Europei pun in pericol insasi existenta Aliantei Nord-Atlantice, scrie secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un articol publicat in The...

- Reprezentanții echipei din fotbal din Huși spun ca vor lua aceasta masura daca conducerea AJF Vaslui nu-l va sancționa drastic pe arbitrul meciului disputat duminica. Dupa cum v-am mai informat, Hușana Huși a pierdut, duminica, pe teren propriu, meciul cu FC Flacara Muntenii de Sus din play-off-ul Ligii…

- PSD il amenința deschis pe Klaus Iohannis cu suspendarea, in cazul in care va refuza sa o revoce din funcție pe Laura Codruța Kovesi. Deputatul PSD, Ioan Darzu, a explicat ca el personal va strange semnaturile, daca președintele nu respecta decizia CCR.Citește și: Un jurnalist roman in SUA,…