Stiri pe aceeasi tema

- Lia Olguta Vasilescu, fost ministru PSD al Muncii si actual primar al Craiovei, a aratat ca procesul de recalculare a pensiilor trebuia sa inceapa in urma cu un an, la 1 ianuarie 2020. "In niciun caz nu am impins cresterea de 40% in anul electoral 2020, stiind ca nu vom mai fi la guvernare", …

- Guvernul va decide in ședința de miercuri creșterea salariului minim cu 3,1%, adica 70 de lei brut, a anunțat ministrul Muncii, Raluca Turcan, la Digi24. Ministrul spune ca este o creștere „ancorata in...

- Senatorul PSD, Gabriela Firea , a vorbit la Antena 3, despre bilanțul anului 2020 si a oferit detalii despre cum se va impune PSD pentru ai apara pe romani de austeritate si de saracie in masa. „Anul 2021 incepe sub semnul austeritatii in sensul ca o serie de majorari promise raman in aer pentru anul…

- Guvernul are de gand sa majoreze alocațiile cu 10 la suta de la 1 ianuarie și au alte zece procente din luna august, iar punctul de pensie va crește cu 8 la suta, dar din luna septembrie, au declarat surse politice pentru Digi24.ro.

- Majorarea pensiilor a fost cel mai dezbatut subiect al anului. Noul ministru al Muncii, Raluca Turcan, a venit cu precizari privind recalcularea pensiilor. Masura vizeaza milioane de romani.Noul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a anunța ca intenioneaza sa inființeze o comisie inter-ministeriala…

- Se anunța schimbare pentru milioane de pensionari. Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecție Sociale, a informat ca romanii pot ieși la pensie mult mai ușor, urmand doar 3 pași simpli și cu un singur drum facut la Casa de Pensii. Vizita la Casa de Pensii va fi facuta in urma unei programari,…

- Fostul ministru al Muncii, Marius Budai, critica modul in care Partidul Național Liberal gestioneaza criza Covi-19. El face referire la decizia autoritaților de a inchide piețele agroalimentare care iși desfașoara activitatea in hale industriale.Citește și: Judecatoarea Evelina Oprina, care…