Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, miercuri, la Antena 3, ca șansele ca cei gruparea il contesta pe Liviu Dragnea sa caștige lupta din partid sunt foarte mici, precizand insa ca exista o posibilitate foarte mare ca PSD sa piarda guvernarea și alianța.Intrebata care sunt șansele…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, susține ca in ultima perioada a observat ca se rostogolește o știre conform careia pensionarii din sistemul public sunt dezavantajați fața de cei cu pensii speciale. Ministrul susține ca știrea este fake news, in disperarea de a se gasi probleme in noua Lege…

- Proiectul noii legi a pensiilor urmeaza sa fie pus, incepand de ieri, in dezbatere publica, timp de aproximativ o luna, iar apoi o sa intre in procedura parlamentara. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca nicio pensie nu va scadea, confrm Mediafax. Lia Olguta Vasilescu a mai anuntat ca…

- Punctul de pensie va fi de 1.265 lei in 2019, urmand a ajunge la 4.256 lei in 2021, potrivit liderului PSD, Liviu Dragnea. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, urmeaza sa prezinte maine noua Lege a pensiilor. Ea a spus ca impactul asupra bugetului va fi dublu, dar institutia pe care o conduce sustine…

- Punctul de pensie va fi de 1.265 lei in 2019, urmand a ajunge la 4.256 lei in 2021, potrivit liderului PSD, Liviu Dragnea. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, urmeaza sa prezinte maine noua Lege a pensiilor. Ea a spus ca impactul asupra bugetului va fi dublu, dar instituția pe care o conduce susține…

- Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, a declarat sambata, ca in urmatoarele zile va fi prezentat public proiectul legii pensiilor, urmand ca in cursul zilei de duminica sa mai aiba o ultima discutie pe aceasta tema cu presedintele PSD, Liviu Dragnea. „As vrea sa va spun ca sunt bani de pensii, ca…

- Ministrul Muncii l-a „taxat” pe seful statului pentru dezacordul gramatical facut la Consiliul National PNL, atunci cand a spus ca 'persoane sunt luati de pe strada', criticand si atitudinea sefului statului de a sustine un mesaj obscen. Mai mult, Lia Olguta Vasilescu a declarat ca in urmatoarele zile…

- "De fapt, devine destul de clara sentinta de astazi. Nu numai ca i se da o condamnare, dar si interdictia de a mai avea o functie. (...) O sa fim alaturi de acest lider, pentru ca nu sangereaza numai Liviu Dragnea, sangereaza partidul in aceasta perioada", a precizat Lia Olguta Vasilescu, la Romania…