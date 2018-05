Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, comenteaza decizia instantei supreme de achitare a lui Calin Popescu Tariceanu in procesul in care este acuzat de marturie mincinoasa, ea intreband retoric cine plateste pentru toata perioada in care Tariceanu a fost tarat prin procese.

- „Avem propuneri care sa imbunatațim mecanismul și discutam, facem analize interne, sunt mai multe. Nu exista suspendare. Acolo era un cuvant, eroare materiala, era vorba de opțiuni, de perioada de opțiune cum sa faca, ce perioada, care sa intre in calcul, sa vedem. Daca era proiectul finalizat, era…

- Temperaturile se mențin ridicate în urmatoarea perioada în majoritatea regiunilor țarii deși sunt anunțate mai multe zile cu averse. Potrivit prognozei pe doua saptamâni temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei, dar nu vor mai atinge 30 de grade. BANAT…

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, a participat vineri, la Craiova, la evenimentul care a marcat lansarea unui program-pilot de stimulare a ocuparii forței de munca. In cadrul acestui eveniment, Olguța Vasilescu a explicat ce anume trebuie sa faca un șomer care nu iși gasește…

- Media numarului donatorilor care au trecut, in aceasta perioada, pragul Centrului Regional de Transfuzii Galati a fost de 70 - 80 pe zi. Numarul este putin peste media obisnuita a numarului donatorilor, dar departe de cifrele inregistrate in anii anteriori in perioada marilor sarbatori crestine cum…

- In competitie au intrat 40 de stadioane, iar membrii juriului au luat in calcul arhitectura, functionalitatea si originalitatea constructiei. Astfel, stadionul Ion Oblemenco, inaugurat cu mare fast la sfarsitul anului in 2017, a ocupat locul 4, dupa stadioane celebre in lume. Citeste si Guvernul…