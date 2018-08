Stiri pe aceeasi tema

- "I-am dat foarte multe replici pana acum acestui domn care se viseaza un fel de Casandra si anunta de fiecare data vestile negative, numai ca nu are talentul Casandrei si de fiecare data spune minciuni", a spus Olguta Vasilescu, intrebata cum comenteaza afirmatiile presedintelui CNS "Cartel Alfa",…

- Noi informații au aparut despre legea pensiilor, dupa ce Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, a susținut o conferința de presa, in cadrul careia a facut precizari. Astfel, ea a spus ca durata minima de contribuții este de 15 ani, iar varsta minima de pensionare nu se va modifica.

- Proiectul Legii pensiilor, asupra caruia au existat inclusiv miercuri discutii intre liderul PSD Liviu Dragnea si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, este pusa, joi, in dezbatere publica, transmite News.ro . Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, au discutat…

- Legea pensiilor va fi prezentata joi, in ansamblu, va ramane o luna in dezbatere publica, apoi va fi avizata de alte ministere, pentru a se transforma in proiect de lege al Guvernului si va ajunge in Parlament, a declarat, luni, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. "Joi va fi prezentarea legii în…

- Legea pensiilor va fi prezentata joi, in ansamblu, va ramane o luna in dezbatere publica, apoi va fi avizata de alte ministere, pentru a se transforma in proiect de lege al Guvernului si va ajunge in Parlament, a declarat luni, la Romania TV, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. ‘Joi va fi prezentarea…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat vineri seara, la un post de televiziune, ca legea pensiilor va intra din septembrie in debzaterea parlamentara, iar toata lumea poate sa-si spuna punctul de...

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca in aceasta vara va lucra alaturi de ministru Muncii, Lia Olguta Vasilescu, premiercul Viorica Dancila si alti colegi pentru „a indrepta o uriasa nedreptate” privind legea pensiilor. Dragnea a subliniat ca in toamna aceasta va fi gata.

- Parlamentul a votat recalcularea pensiilor pentru cei care au lucrat in grupe speciale de munca. Este vorba despre o modificare la Legea nr.263/2010, ce a generat mai multe inechitați in randul pensionarilor cu grupe de munca, mai precis, diferențele fiind intre cei care au ieșit la pensie inainte de…