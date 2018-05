Olguţa Vasilescu, detalii importante despre ordonanţa care modifică Legea Salarizării Olguta Vasilescu a declarat ca, in urma analizelor, s-a observat ca exista cel putin 7.000 de persoane ale caror venituri au fost mai mici, jumatate dintre aceste persoane fiind in doar trei spitale. "Asta inseamna ca legea nu s-a aplicat unitar. Ca fiecare manager a facut cum a crezut el mai bine. (...) Ce am facut acum prin aceasta ordonanta de urgenta sau, mai bine zis, ce vom face maine (miercuri -n.r.), cand o sa intre ordonanta de urgenta, ne asiguram ca nu mai lasam la subiectivismul oricarei, incercam sa le luam cat mai mult din prerogative celor care le aveau", a declarat ministrul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

