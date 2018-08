Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Olguta Vasilescu, considera ca protestatarii din Piata Victoriei nu ar fi din diaspora, precizand ca stie ca din zona Olteniei s au platit microbuze, autocare de partidele politice pentru a asigura transportul la mitingul de vineri. Eu nu am vazut astfel de manifestari…

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, a declarat, la Targoviste, ca protestul de vineri trebuie asumat, ca partidele de Opozitie, in special PNL si USR, sunt organizatorii adevarati, iar diaspora este doar invocata. ''Este dreptul oricarui cetatean sa protesteze si sa ceara…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat vineri, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca se afla in drum spre Piața Victoriei, precizand totodata ca mitingul diasporei nu este unul politic. "Da, sunt in drum spre Piața, in cateva minute o sa fiu și eu acolo", a zis Barna, adaugand: "Vom…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, vineri, la Arad, ca din punctul sau de vedere protestul romanilor din Diaspora este unul politic si ca isi doreste sa fie "pasnic, in limite legale", si "sa nu se escaladeze, sa nu se dea curs provocarilor" pe care spune ca le-a vazut in ultima…

- Un barbat care a tulburat ordinea publica in Piața Victoriei a fost ridicat, vineri, de jandarmi, anunța reprezentanții Jandarmeriei Capitalei, scrie Mediafax.La ora transmiterii știrii, protestatarii se aduna in Piața Victoriei, fiind imbracați in tricouri negre cu mesajele "Fara Penali"…

- Romanii care lucreaza in strainatate se intorc in tara pentru protestul anuntat de diaspora pe 10 august, in Piata Victoriei. Cu pancarte sau cu tricouri cu mesajul #rezist sau #FaraPenali, aproximativ 50 de oradeni i-au asteptat, miercuri seara, in vama Bors, momentul intalnirii fiind unul emotionant.…

- Primaria Capitalei a refuzat sa autorizeze protestul pe care romanii din diaspora voiau sa il organizeze in 10 august in Piata Victoriei, pe motiv ca acesta ar incalca un articol din lege care spune ca adunarile publice trebuie sa se desfasoare in mod pasnic si civilizat, fara sa afecteze transportul…

- Ministrul Finantelor a spus, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca pentru acest an toate platile se regasesc in buget. “Pentru acest an, toate platile se regasesc in buget. Nu este niciun fel de pericol pentru pensii si salarii in acest an. Absolut deloc. Un guvern de stanga, in orice situatie,…