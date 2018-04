"Cred ca acest comunicat a fost scris inainte de intalnire, pentru ca la discutie presedintele a parut sa fie de acord cu noi. Inteleg urmatorul lucru (din comunicatul de presa al Administratiei Prezidentiale - n.r.), ca nu mai trebuie sa avem majorari salariale si de pensii pentru ca asta inseamna ca nu mai avem deficit. Am facut majorari la pensii si salarii si am reusit sa ramanem sub tinta de deficit, 2,9% a fost anul trecut. Nu s-ar putea discuta despre o crestere a inflatiei din cauza unei proaste gestionari. Daca dl Iohannis doreste sa rezolve problemele tarii, ar trebui sa aiba o discutie…