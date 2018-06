Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda zgomotului facut de o intreaga armata de propaganda, care nici acum nu accepta votul romanilor din 2016,​ eu vad ca azi, in anul Centenarului, Klaus Werner Iohannis, președintele Romaniei, face tot ce poate pentru a arunca țara in aer și pentru a o dezbina, susține europarlamentarul PSD,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca nu isi imagineaza ca presedintele Klaus Iohannis nu va aplica decizia Curtii Constitutionale, in conditiile in care le cere romanilor sa respecte legea. Toader spune ca asteapta revenirea in tara a presedintelui pentru a citi motivarea Curtii si momentul…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, ca motivarea deciziei Curtii Constitutionale la decizia privind revocarea sefei DNA arata ca CCR devine un jucator politic in Romania, care incearca sa guverneze. El a mentionat ca USR asteapta pozitia presedintelui Klaus Iohannis si a echipei de juristi…

- Florin Iordache anunta ce va include motivarea CCR: sanctiuni pentru neaplicarea deciziei. Presedintele comisiei speciale care se ocupa de modificarea legilor din domeniul justitiei sustine ca, in motivarea Curtii Constitutionale, judecatorii vor trece nu doar un termen de implementare a deciziei, ci…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca suspendarea presedintelui nu este un subiect care sa fie discutat in partid deocamdata, adaugand ca social-democratii nu vor fi de acord ca cineva, indiferent cine ar fi acela, sa se plaseze deasupra legii sau Constitutiei. "Vreau sa fac o precizare…

- Carmen Dan spune ca demisia Laurei Codruța Kovesi ar fi un gest de onoareMinistrul Afacerilor de Interne, Carmen Dan, a declarat, joi, ca o eventuala demisie din parte Codrutei Kovesi ar fi un gest de onoare, precizand ca oricum exista decizia data de Curtea Contitutionala pe care presedintele Klaus…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, vicepresedinte al PSD, a declarat joi ca se asteapta ca presedintele Klaus Iohannis sa tina cont de decizia Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) in cazul sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Intrebata de jurnalisti, cu prilejul unui eveniment organizat…

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca daca Viorica Dancila va fi suspendata din functie, dupa 45 de zile Guvernul va fi dizolvat, fiind vorba despre o ”revocare atipica, ascunsa” a premierului. "Daca (premierul Viorica Dancala -n.r.)…