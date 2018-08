Stiri pe aceeasi tema

- Acestia au mentionat ca proiectul va fi publicat in dezbatere publica, iar apoi va fi dat un comunicat de presa spre seara. Punctul de pensie va fi de 1.265 lei in 2019, urmand a ajunge la 4.256 lei in 2021, potrivit liderului PSD, Liviu Dragnea. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a spus…

- Decizie de ultima ora la Ministerul Muncii. Lia Olguța Vasilescu a decis sa anuleze conferința de presa programata pentru astazi, in cadrul careia ar fi urmat sa fie prezentata Legea pensiilor, conform Capital.ro.Ministerul a anunțat ca legea va intra in dezbatere publica, urmand ca mai apoi…

- Punctul de pensie va fi de 1.265 lei in 2019, urmand a ajunge la 4.256 lei in 2021, potrivit liderului PSD, Liviu Dragnea. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, urmeaza sa prezinte maine noua Lege a pensiilor. Ea a spus ca impactul asupra bugetului va fi dublu, dar institutia pe care o conduce sustine…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, la Romania TV, ca legea pensiilor va intra in dezbaterea parlamentara la toamna, iar la inceputul anului viitor ar putea intra in vigoare. Punctul de pensie va creste la 1.250 de lei din primavara anului viitor."Legea Pensiilor va intra din…

- Pensiile cresc din nou in primavara anului viitor, a anunțat vineri seara ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Lia Olguța Vasilescu a anunțat, vineri seara, la un post TV, o noua marire a pensiilor!

- Prima reacție a premierului Viorica Dancila, in scandalul desființarii Pilonului II de pensii. Prim ministrul a precizat ca nici nu s-a discutat in Guvern despre desființarea acestuia și nici nu se va desființa. Pe de alta parte, și premierul Viorica Dancila a spus ca, in momentul de fața, se fac analize…

- „Avem propuneri care sa imbunatațim mecanismul și discutam, facem analize interne, sunt mai multe. Nu exista suspendare. Acolo era un cuvant, eroare materiala, era vorba de opțiuni, de perioada de opțiune cum sa faca, ce perioada, care sa intre in calcul, sa vedem. Daca era proiectul finalizat, era…