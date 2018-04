Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anunta, pe pagina sa de Facebook, ca Autoritatea Nationala pentru Persoane cu Dizabilitati (ANPD) "pune la bataie aproximativ un milion de euro pentru ONG-uri".

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, spune ca regulamentul de sporuri in sistemul de sanatate trebuie revizuit, dar ca legea salarizarii nu se modifica. Ea spera ca sindicalistii din sanatate sa fie de acord cu variante corecte de salarizare si sa nu urmareasca doar interesul categoriilor de personal…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, transmite ca, din punctul sau de vedere, regulamentul de sporuri in sistemul de sanatate trebuie revizuit, declarand ca spera ca sindicalistii care ii reprezinta pe cei din sectorul medical sa fie de acord cu variante corecte de salarizare. "Din…

- Renault Commercial Roumanie a notificat Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor cu privire la declansarea campaniei de rechemare in service a unui numar de 1826 autoturisme model Duster. ANUNT Actiunea se face in vederea remedierii unor probleme la calculatorul de injectie. Interventia…

- Pe Internet a inceput sa circule un bon fiscal care arata cat costau o ciorba de pui, chiftele și un ardei iute la cantina de la Ministerul Muncii. Potrivit bonului, cu 2,36 lei puteai manca toate aceste alimente. In dreptul bonului fiscal publicat pe Facebook era scris: "Un bon de la cantina…

- Indemnizatia aferenta concediului medical pre si post natal de 126 de zile, pe care o mama sau viitoare mama le poate lua inainte sau dupa nastere, ar putea scadea prin majorarea contributiilor sociale, de la 10,5% in decembrie la 25% in ianuarie, a declarat, marti, Claudia Sofianu, Partener, Liderul…

- Reprezentatii sindicatului PROJUST, care au mers, miercuri dimineata, la discutii cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, au transmis ca sunt multumiti de negocieri, dar au precizat ca, in cazul in care nu se ia o decizie concreta in aceste zile, 70% dintre salariile grefierilor vor fi diminuate.…

- "Minciuna PSD a ajuns la bilant, astazi apar scaderile de salarii! Insa, nu e suficient ca noi sa realizam mega teapa data de PSD romanilor, ci toti ceilalti trebuie sa vada ticalosia acestui partid si a complicilor sai", scriu reprezentantii PNL, luni, pe Facebook. Ei reamintesc declaratiile…