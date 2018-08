Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a criticat declarația lui Klaus Iohannis potrivit careia PSD a gazat romanii la proteste, ea sublinind ca afirmațiile sale nu sunt demne de președinte și, „ca neamț, sa vorbești de gazare trebuie sa ai mult curaj”.„A spus ca a venit PSD sa gazeze romanii…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a povestit, in direct la Romania TV, in cadrul emisiunii lui Victor Ciutacu, modul in care s-au desfasurat discutiile in cadrul unei recente intalniri oficiale pe care a avut-o cu presedintele Klaus Iohannis. "Eu am o experienta personala cu Klaus Iohannis.…

- Ministrul Muncii l-a „taxat” pe seful statului pentru dezacordul gramatical facut la Consiliul National PNL, atunci cand a spus ca 'persoane sunt luati de pe strada', criticand si atitudinea sefului statului de a sustine un mesaj obscen. Mai mult, Lia Olguta Vasilescu a declarat ca in urmatoarele zile…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, l-a criticat pe seful statului, dupa ce acesta a afirmat ca majorarea pensiilor si salariilor este o pacaleala, spunand ca romanii stiu de fapt ce masuri au luat PNL si PDL atunci cand au avut guvernarea si vad realitatile de azi.