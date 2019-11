Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Alexandru, Ministrul Muncii: ”Ca PSD raspandește, ca in toate campaniile electorale, tot felul de minciuni ca sa bage spaima in alegatori, nu ma surprinde. Intr-o zi o sa povestesc, pentru ca telefonul meu este public, cate mesaje despre știri false raspandite de PSD prin țara, primesc.…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a avertizat ca nu se va feri sa inlocuiasca Posta Romana drept canal de distributie a pensiilor, in cazul in care se dovedeste ca postasii fac campanie electorala in beneficiul PSD. „Problema mea este sa opresc jocul, daca exista, al unor entitati…

- ”Rad si plang de cate ori apare la TV noul Ministru al Muncii. Rad de cat e de incompetenta, plang de ce ii asteapta pe salariati si pensionari. Spune ca nu va creste salariul minim fara o discutie cu patronatele si sindicatele, nu ca pana acum. Doamna, Legea dialogului social prevede ca majorarile…

- Violeta Alexandru, propunerea PNL pentru funcția de ministru al Muncii, a primit, miercuri, aviz negativ in comisiile de specialitate din Parlament.Lia Olguța Vasilescu, fost ministru al Muncii, a fost in comisia in care șefa PNL București a fost audiata. Vasilescu a spus, miercuri seara,…

- „De cand au intrat in Parlamentul Romaniei, senatorii și deputații USR nu au parut interesați decat de soarta și voturile romanilor din Diaspora. Acum au depus o noua inițiativa legislativa care prevede ca romanii care se intorc in țara de la munca din strainatate, trebuie sa aiba salarii mai mari…