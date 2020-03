Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministrul al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, nimicește anunțul premierului Orban privind suplimentarea bugetului pe Sanatate. Vasilescu spune ca bugetul nu e nici pe departe la nivelul celui din anul 2019, cand Romania nu se confrunta cu o criza.Citește și: CAZ INCREDIBIL: o GRAVIDA bolnava…

- ”Astazi, Biroul Permanent Municipal Craiova a aprobat, in unanimitate, candidatura mea la Primaria Craiovei. Am fost foarte onorata sa constat, in urma sondajului de opinie realizat, ca locuitorii orasului considera ca am fost cel mai bun primar de dupa revolutie si ca un procent foarte mare…

- „Maine (n.r. marți) este CEx. Saptamana viitoare, sunt grupurile parlamentare - Senat și Camera Deputaților - cand vom lua o decizie. Dar se pare ca ei au o majoritate in Parlament pentru a fi asigurat cvorum. (...) In orice caz, este foarte clar pentru toata lumea ca nu vom vota acest Guvern. Sub…

- Raed Arafat a anunțat joi seara, la Romania TV ca o simpla vizita la Urgențe ar putea costa și 10.000 de lei. "Sigur vreti sa le dati toti banii dvs lui Costache, Orban & Co ? Sau sa va tratati acasa ca in Evul Mediu? Asta reprezinta acum PNL = interesele unor gasti de oameni super bogati…

- Comisia de la Venetia a fost sesizata oficial, de catre Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei de la Strasbourg, pe tema modificarii legii electorale din Romania, precizeaza Partidul Social...

- Fostul premier Viorica Dancila a afirmat ca PNL nu va majora pensiile cu 40% in septembrie. ”Au spus ca vor majora conform legii, nu au spus niciodata de 1.775 de lei punctul de pensie”, a spus Dancila, adaugand ca legea se poate modifica sau poate fi prorogata. ”Noi am crescut pensiile,…

- Informații de ultima ora. Guvernul Orban nu exclude creșterea varstei de pensionare la 70 de ani. Informația a fost confirmata de vicepremierul Raluca Turcan, care spune ca legea ar putea fi schimbata daca exista susținere in acest sens. Lia Olguța Vasilescu, fost ministru al Muncii, trage insa un…

- Doua proiecte legislative pentr care guvernul Orban iși va angaja raspunderea in fața Parlamentului, luni, 23 decembrie, scad transaparența din jurul instituțiilor militare din Romania, exonerandu-le de obligații pe care le au toate celelalte instituții ale statului. Unul dintre ele este proiectul de…