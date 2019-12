Olguţa Vasilescu, anunţ fără precedent: PNL a reuşit să distrugă jumătate din măsurile bune luate de PSD Fostul ministru social-democrat, Lia Olguța Vasilescu, vine cu un nou atac la adresa liberalilor. Fostul ministru al Muncii susține pe contul personal de Facebook ca liberalii au reușit in trei saptamani de guvernare sa distruga jumatate din masurile bune luate de PSD in trei ani. "In 3 saptamani de guvernare, PNL a reusit sa distruga jumatate din masurile bune luate de PSD in 3 ani! Acum inchid si programul "O casa, o familie"...

#aveticeativotat", a spus Olguța Vasilescu. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

