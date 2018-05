Olguta Vasilescu a spus: "Ne-am hotarat ce vrem sa facem si e ce am comunicat de anul trecut si anume sa fie optional acest Pilon II. E batut in cuie." Tema Pilonului II a fost intens dezbatuta recent de presedintele Klaus Iohannis si reprezentantii Guvernului. Presedintele i-a somat pe reprezentantii Guvernului sa-si refaca socotelile pentru ca era vorba banii romanilor, dupa ce Liviu Dragnea a spus ca e vorba de bani privati. Olguta Vasilescu: „Ne-am hotarat ce vrem sa facem si e ce am comunicat de anul trecut si anume sa fie optional acest Pilon II. E batut in cuie. Am aflat ca sunt si…