Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Craiovei Lia Olguta Vasilescu acuza ca prefectul de Dolj si „insitutiile deforta si control” au cerut comerciantilor din Targul de Craciun sa inchida chioscurile, afirmand ca „dupa ce PNL a inchis pietele si producatorii ingheata si ei, si marfurile lor la 8 grade afara, acum a venit randul…

- Primarul Craiovei Lia Olguta Vasilescu acuza ca prefectul de Dolj si ”insitutiile de forta si control” au cerut comerciantilor din Targul de Craciun sa inchida chioscurile, afirmand ca ”dupa ce PNL a inchis pietele si producatorii ingheata si ei, si marfurile lor la 8 grade afara, acum a venit randul…

- Reprezentantii cultelor religioase au sustinut, la o intalnire de lucru organizata de Secretariatul de Stat cu privire la masurile pentru limitarea raspandirii SARS-CoV-2, ca in perioada anotimpului rece, cand se sarbatoreste si Nasterea Domnului, ”trebuie evitata revenirea la masurile care dispuneau…

- Prefectul județului Sibiu, Mircea Crețu, a fost diagnosticat cu coronavirus. „Va informam ca domnul prefect, Mircea Crețu, a fost confirmat pozitiv in urma testarii SARS CoV-2 in aceasta seara”, a anunțat Prefectura Sibiu. De la inceputul pandemiei, in judetul Sibiu au fost confirmate infectate 5.813…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat joi seara ca targul de Craciun din București nu va fi organizat anul acesta fiindca „suntem intr-o situație sanitara excepționala. “Nu o sa avem targ de Craciun in aceasta iarna pentru ca suntem intr-o situație sanitara excepționala, in care mor medici și personal…

- Targul de Craciun de la Frankfurt de anul acesta a fost anulat in contextul restrictiilor mai dure impuse de autoritati, pe fondul cresterii cazurilor de COVID-19, informeaza DPA. Autoritațile locale au luat...

- Avocatul Gheorghe Piperea este de parere ca Iohannis va declara din nou stare de urgența. Avocatul Gheorghe Piperea e convins ca președintele Klaus Iohannis va declara stare de urgența in curand. Masura se va aplica in Capitala, spune Piperea, pentru a bloca protestele celor care acuza fraude la alegerile…

- Chioscurile demolate sunt istorie, dar ruinele lor inca persista. Au trecut opt – noua ani de cand zeci si zeci de chioscuri din Craiova au fost puse la pamant de administratia locala de la acel moment. Multi craioveni si-au pierdut singuar sursa de venituri, la acea data. Actiunea declansata in 2012…