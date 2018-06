Stiri pe aceeasi tema

- Clipul video distribuit de Lia Olguta Vasilescu surprinde niste protestatari din Venezuela dotati cu scuturi si casti de protectie, care arunca cu pietre in fortele de ordine. Protestatarii sunt doborati violent de autoritati cu tunurile cu apa sub presiune mare, dar si gaze lacrimogene. Internautii,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, pe unul dintre conturile sale de socializare, a postat imagini cu intervenții in forța ale jandarmeriei din Venezuela. Mai mulți susținatori ai PSD au lasat mesaje de incurajare spunand ca la fel ar trebui sa procedeze și forțele de ordine din Romania. Ministrul…

- Aproximativ 10.000 de oameni s-au adunat, duminica seara, in Piata Victoriei in cea de-a șasea zi consecutiva de proteste antiguvernamentale.Proteste similare, cu mii de oameni, au avut loc și in alte orașe importante din tara, cum ar fi Cluj-Napoca, Iasi, Galati, Sibiu, Timisoara sau Brasov.…

- Primaria municipiului Vaslui dorește sa faca din Centrul Civic un colț de rai și propune vasluienilor sa participe, intre 19 și 21 mai, la Serbarea florilor. Evenimentul, care crește de la an la an ca valoare și numar de participanți, se dorește a deveni o importanta manifestare de profil in zona Moldovei.…

- Proteste in țara. Manifestanții au cerut demisia guvernului Protest în Timișoara. Foto: Agerpres. La Cluj 200 de oameni au iesit în strada pentru a cere demisia premierului Viorica Dancila, a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si a presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu.…

- Un protest fata de coalitia de guvernare este anuntat sambata seara in Piata Victoriei din Bucuresti, unde mii de oameni si-au anuntat deja prezenta pe pagina de Facebook a evenimentului. Manifestatii asemanatoare sunt programate si in restul tarii, in orase precum Constanta, Brasov, Sibiu, dar si in…

- Proiectul "Doneaza sange! Fii erou!" initiat de Societatea Studentilor Medicinisti Iasi organizeaza o noua campanie de strangere de donatori de sange care se va desfasura pana pe 11 mai. Particularitatea acestei campanii este desfasurarea la nivel national, simultan in 11 orase din Romania: Iasi, Bucuresti,…