Partidul-cacealma, așa s-a hotarat Cristian Tudor Popescu sa se refere la PSD de-acum inainte. Situația in care PSD a adus Romania este foarte asemanatoare cu situația de la sfarșitul anilor 80 in care a adus-o Nicolae Ceaușescu, a declarat gazetarul, vineri seara, la Digi24. El s-a referit la situația economica lasata de PSD și la incercarile foștilor guvernanți de a cosmetiza cifrele. Nu in ultimul rand, gazetarul a taxat-o ironic pe Lia Olguța Vasilescu, fostul ministru al muncii, care s-a aratat indignata ca guvernul liberal a facut plațile pentru rachetele Patriot contractate de Romania…