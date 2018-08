Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul de pensii va trebui suplimentat cu 15 miliarde de lei in 2022, in conditiile in care pensiile vor fi dublate, dupa ce vor fi recalculate in baza noii legi, a declarat, vineri, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Olguta Vasilescu, intr-o conferinta de presa.

- Bugetul de pensii va trebui suplimentat cu 15 miliarde de lei in 2022, in conditiile in care pensiile vor fi dublate, dupa ce vor fi recalculate in baza noii legi, a declarat, vineri, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Olguta Vasilescu, intr-o conferinta de presa. "Estimăm că statul va…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia Olguta Vasilescu, i-a raspuns deputatului PNL de Suceava Angelica Fador la demersurile acesteia pentru recalcularea pensiilor pentru grupele I si II de munca. Raspunsul vine dupa ce Angelica Fador i-a transmis ministrului Muncii si Justitiei Sociale, Lia ...

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat, vineri seara, ca este vizata de un dosar penal dupa ce a semnat o ordonanța de urgența prin care limita creșterea pensiilor militare."Sunt singurul ministru din acest Guvern care are un dosar penal din cauza faptului ca am semnat o ordonanța…

- Violeta Radut, vot favorabil in Camera Deputatilor pentru reducerea varstei de pensionare cu 13 ani pentru mai multe categorii in Politic / on 05/07/2018 at 12:46 / Camera Deputaților a adoptat in ședința de miercuri, 4 iulie 2018, propunerea legislativa pentru modificarea si completarea…

