- Compania Naționala de Investiții (CNI) SA va construi doua creșe in Craiova. Societatea din subordinea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, care a finanțat și construcția stadionului de fotbal din Banie, se va ocupa de ridicarea a doua creșe in municipiul Craiova, prin „Proiectul…

- RESITA – De curand, alesii locali au dat unda verde pentru amenajarea unui nou spatiu de relaxare si agrement in zona centrala a Resitei! Vesti bune pentru copii, bunici si parinti! Reabilitarea spatiilor publice este din nou in vizorul administratiei locale. In ultima sedinta a Consiliului Local, pe…

- Consilierii turdeni au aprobat azi documentația necesara pentru depunerea in vederea finanțarii, prin Programului National de Investiții “Anghel Saligny”, a unor strazi situate in zona cartierelor... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ordonanta de urgenta pentru aprobarea Programului National de Investitii “Anghel Saligny” a fost publicata, luni seara, in Monitorul Oficial. In primul articol al ordonantei se arata ca valoarea programului derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei in perioada 2021-2028…

- Programului Național de Investiții (PNI) ”Anghel Saligny”, care a provocat ruperea coaliției guvernamentale, a provocat dispute inclusiv la Botoșani. Și asta chiar inainte ca PNI sa ajunga pe masa Executivului.

- Guvernul a adoptat, vineri, ordonanta de urgenta pentru aprobarea Programului National de Investitii "Anghel Saligny", a anuntat premierul Florin Citu. Citu a precizat ca de la sedinta au lipsit ministrii USR PLUS, insa a fost cvorum pentru adoptarea acestui proiect. "Ministrii USR PLUS, desi sunt platiti…

- Proiectul de ordonanta de urgenta pentru aprobarea Programului National de Investitii "Anghel Saligny" se afla pe ordinea de zi a sedintei de guvern de vineri. Sedinta este programata sa inceapa la ora 16,00. Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, proiectul de ordonanta referitor la "Anghel Saligny"…

- Programul care a provocat scandal in coaliția de guvernare. Nota de fundamentare ce conține Ordonanța de Urgența pentru aprobarea Programului Național de Investitii ”Anghel Saligny” – sau altfel spus, documentul care a dezbinat Guvernul. Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” a dus coaliția…