Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia PRO Romania Craiova, in frunte cu presedintele Catalin Resceanu, a trecut la PSD, a anuntat in aceasta seara presedintele PSD Craiova, Lia Olguta Vasilescu, citata de agerpres . „Sunt peste 400 de membri care pana in acest moment si-au depus adeziunea la PSD si acest lucru nu poate decat…

- Organizația municipala a PRO Romania din Craiova, in frunte cu presedintele Catalin Resceanu, a trecut la PSD. Ex-liberal, Resceanu a mai facut parte din echipa Olgutei Vasilescu la Primaria Craiova in 2012, cand aceasta a castigat primul mandat candidand din partea USL. Anunțul a fost facut vineri…

- Organizatia PRO România Craiova, în frunte cu presedintele Catalin Resceanu, a trecut la PSD, a anuntat, vineri, presedintele PSD Craiova, Lia Olguta Vasilescu, într-o conferinta de presa, transmite Agerpres.„Sunt peste 400 de membri care pâna în acest moment…

- Organizatia PRO Romania Craiova, in frunte cu presedintele Catalin Resceanu, a trecut la PSD, a anuntat, vineri, presedintele PSD Craiova, Lia Olguta Vasilescu, intr-o conferinta de presa. "Sunt peste 400 de membri care pana in acest moment si-au depus adeziunea la PSD si acest lucru nu poate decat…

- Jurnalistul Cristian Andrei (Europa Libera) dezvaluie cum a fost organizata conferinta de presa a PSD de joi seara, care a fost transmisa in direct de principalele televiziuni de stiri. Marcel Ciolacu a organizat aceasta conferinta pe furis, fiind chemati doar jurnalisti alesi pe spranceana. S-au…

- Fanii aproape ca s-au calcat in picioare pentru a-si lua ramas bun de la fostul mare fotbalist. Din pacate, au fost momente in care decenta si bunul simt au fost si ele calcate in picioare. Argentina a declarat trei zile de doliu national dupa ce Diego Armando Maradona s-a stins la 60 de ani, indurerand…

- Analizele efectuate de experții Autoritații de Supraveghere Financiara au relevat faptul ca, in ultima perioada, cotația aurului pe bursele internaționale a scazut brusc, pe fondul informațiilor referitoare la producția vaccinurilor impotriva COVID-19. Investitorii sunt cu ochii pe companiile farmaceutice,…

- Pe edilul reales al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, ziua de azi 13 noiembrie 2020, a fost, din nou, una cu ghinion, fapt pentru care mai are de așteptat pana sa ii fie validat mandatul. Inca o zi cu ghinion pentru Olguța Vasilescu Astazi, printr-o ședința de indata a Consiliului Local Craiova, Lia Olguța…