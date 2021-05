Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul actor George Clooney a implinit 60 de ani. Nascut la 6 mai 1961, caștigator a doua premii Oscar, el se poate mandri la aceasta varsta cu o cariera de succes, o viața ca-n povești și o familie fericita.

- Steliana Sima a facut marturisiri incredibile despre trecutul ei, la Showbiz Report. Indragita interpreta de muzica populara a avut parte de mai multe cumpene, s-a confruntat cu destul de multe probleme financiare, dar, cu toate acestea, a avut langa ea persoanele potrivite care i-au observat talentul…

- Olguța Berbec și soțul sau traiesc cea mai frumoasa perioada din viața, dupa ce in prima zi din luna februarie au devenit parinți pentru a doua oara. Cei doi au fost invitați, in aceasta dimineața, la Antena Stars, aici unde au vorbit despre relația lor.

- Olguța Berbec și Remus Novac au vorbit la Showbiz Report despre viața de parinți a doua fetițe superbe. Frumoasa artista a facut declarații emoționante la Antena Stars, dupa ce a devenit mamica pentru a doua oara și a marturisit cine este cel care sta mai mult cu copiii, dar și cum și-a recapatat silueta…

- Gheorghe Zamfir a oferit un interviu memorabil in cadrul emisiunii Legendele cu Dan Negru. Cu aceasta ocazie, marele naist a povestit despre inceputurile sale in cariera. Artistul a marturisit ca și-a dorit atat de mult sa studieze muzica, incat il amenințase pe tatal sau ca se va sinucide, daca nu-l…

- Antonia și Sore s-au gandit sa le faca o surpriza fanilor, astfel ca au deschis sertarul cu amintiri și au postat o imagine de colecție pe Internet. Prin prisma fotografiei realizate la inceputurile carierei lor in muzica, admiratorii lor au avut ocazia sa vada cat de mult s-au schimbat cele doua de-a…

- Daniela Gyorfi și George Tal formeaza un cuplu și o adevarata echipa atat in cariera artistei, cat și in viața de familie. Cei doi au oferit un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars, in care au vorbit despre relația lor de 15 ani.

- Petrica Cercel este cel mai implinit barbat din lume și asta pentru ca are trei copii și cinci nepoți, care ii umplu sufletul de bucurie. Deși de ani buni se afla in lumina reflectoarelor, abia acum manelistul iși aduce toata familia la televizor. Pentru prima data, familia Cercel a aparut in intregime…