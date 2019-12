Olga Verbitchi lanseaza „De ce ma minti” Olga Verbitchi, castigatoarea sezonului 6 „X Factor” care a cucerit publicul cu talentul si timbrul sau vocal, lanseaza o piesa de dragoste, ca un pansament pentru inimile frante: „De ce ma minti”. “Asteptam de mult timp sa lansez aceasta piesa. M-am indragostit de ea din prima zi cand am auzit demo-ul si am vrut mult sa o cant, ma indentificam cu versurile. Mesajul melodiei este unul destul de sensibil, extrem de aproape de inima mea si sper ca si alti oameni sa se regaseasca in melodie si sa se simta mai bine dupa ce o asculta ”, marturiseste Olga. In 2016, Olga Verbitchi participa la X Factor… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Olga Verbitchi participa la X Factor și caștiga marele premiu in 2016, ea revine acum cu un nou single – „De ce ma minți”. “Așteptam de mult timp sa lansez aceasta piesa. M-am indragostit de ea din prima zi cand am auzit demo-ul și am vrut mult sa o cant, ma indentificam cu... View Article

- Manuel Riva, unul dintre cei mai in voga DJ si producatori muzicali, revine in atentia noastra cu cel mai nou single al sau, “Longest Road”, o colaborare cu Robert Konstantin. Piesa este un dance electro evidentiat de vocea puternica a lui Emy. Manuel Riva este, in momentul de fata, unul dintre cei…

- Zadi lanseaza clipul piesei „Hold me tight”, prima melodie oficiala a artistei, in care vorbește despre armonia in relația de cuplu. Zadi este o artista fresh, complexa, canta, compune și aduce un sound dance R&B prin timbrul ei vocal special, plin de sensibilitate. „Piesa > este o declarație de dragoste…

- ADDA lanseaza „Rasarit”, a treia piesa ce se va regasi pe primul album din cariera artistei care urmeaza sa fie disponibil din aceasta toamna pe platformele digitale. Muzica si textul single-ului „Rasarit” sunt compuse de catre ADDA si Viky Red, iar la bass artista l-a avut alaturi pe Vlad Manolache.…

- De la capatul orașului, de la capatul oceanului, de la marginea pamantului vine Vladivostok 2 – noul cantec Robin and the Backstabbers. Cu un videoclip meșterit de Barna Nemethi, Vladivostok 2 aduce cu el zvonul noului album – Bacovia Overdrive vol. III Vladivostok – ce va fi lansat pe 30 noiembrie…

- Dupa ce a cucerit publicul in cadrul X Factor, Alexandra Tanasoiu și Pacha Man lanseaza „Noi doi”, o piesa despre o iubire pasionala, aproape „toxica”, care rezista in fața fiecarui obstacol. „«Noi doi» este despre iubire, cel mai puternic sentiment din lume. Ma bucur enorm ca am putut lansa aceasta…

- La doar 21 de ani, Mihaela Marinova este deja una dintre cele mai de succes artiste de pe scena muzicala din Bulgaria. Cariera sa a inceput ca finalist in cel de-al treilea sezon „X Factor” Bulgaria. In 2017, a caștigat ediția bulgara a formatului „Your face Sounds Familiar”, care a consolidat statutul…

- DJ Project, duoul romanesc alcatuit din Gino Manzotti (Handke Giuseppe) și DJ Maxx (Ovidiu Florea) lanseaza videoclipul piesei „Retrograd”, primul alaturi de noua solista a proiectului, Andia, o prezența fresh, cu un timbru vocal emoționant. Gino este extrem de incantat de aceasta piesa: „De foarte…