- Adunarea generala a ONU se intrunește astazi, cu doua zile inainte de aniversarea invaziei Ucrainei de catre Rusia, Kievul și aliații sai sperand sa obțina un sprijin larg pentru o rezoluție care cere o „pace justa și durabila”.

- Secretarul britanic al apararii, Ben Wallace, a atras atenția asupra implicației masive a armatei ruse in conflictul din Ucraina. Conform afirmațiilor sale, 97% din armata rusa este implicata in acest conflict, ceea ce afecteaza atat securitatea Ucrainei, cat și cea a Europei. Acest avertisment vine…

- Rusia ar planifica o lovitura de stat in Republica Moldova, care urmeaza sa fie savarșita cu sprijinul unei „grupari cecene”. Declarația a fost facuta de șeful Consiliului Suprem de Securitate al Ucrainei, Alexei Danilov.In prezent, aceasta „grupare cecena” a fost trimisa in Turcia sub forma de „salvatori”,…

- Ucraina promite ca nu va folosi arme occidentale impotriva teritoriului Rusiei, a declarat, intr-un interviu pentru presa germana, cancelarul Olaf Scholz. Cancelarul Germaniei a precizat ca a discutat acest subiect cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. „Avem un consens pe acest subiect”, a precizat…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a „condamnat” lovitura extrem de sangeroasa a fortelor ruse impotriva unui imobil rezidential din Dnipro, centrul administrativ al regiunii Dnepropetrovsk din estul Ucrainei, un alt exemplu de „suspiciune de incalcare a legilor razboiului”, a declarat luni…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a pledat pentru trimiterea suplimentara de armament catre Ucraina, transmite Agerpres . „Poate parea un paradox, dar sprijinul militar pentru Ucraina este cea mai scurta cale catre pace”, a declarat politicianul norvegian intr-un interviu de sfarsit de an…

- Secretarul de presa al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, și-a exprimat indoielile cu privire la schimbarea poziției NATO cu privire la problema aderarii Ucrainei la alianța și a menționat ca NATO continua sa impuna Kievului un razboi cu Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…