„Un an de razboi in toata regula este o data teribila de marcat. Pentru ca este un an de atac, agresiune și crime, de iad”, a spus ea.Vineri, 24 februarie, marcheaza inceputul celui de-al doilea an a ceea ce Rusia a numit o „operațiune militara speciala” in Ucraina, un conflict care a ucis zeci de mii de oameni, a distrus orașe și a forțat milioane de oameni sa fuga.„Astazi nu comemoram un an de razboi, ci sarbatorim un an de rezistența la agresiune, un an de curaj, un an de asistența reciproca și de salvare reciproca, un an de umanitate și un an de prietenie”, a declarat Zelenska.„Sunt sigura…