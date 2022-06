Stiri pe aceeasi tema

Persoane si companii rusesti folosesc entitati din Georgia pentru a ocoli sanctiunile occidentale, afirma David Arakhamia, negociatorul-sef al Ucrainei cu Rusia, citat de The Guardian.

Cea mai urgenta nevoie a Ucrainei o reprezinta MLRS (sistem de lansare de rachete multiple) pentru a contrabalansa superioritatea Rusiei in ceea ce priveste armamentul greu, a spus ministrul de Externe ucrainean Dmitro Kuleba, potrivit CNN. SUA discuta despre trimiterea de sisteme avansate in Ucraina,…

Orasul Severodonetsk din regiunea Luhansk, in estul Ucrainei, este una dintre "prioritatile tactice imediate" ale Rusiei, in timp ce fortele sale desfasoara tancuri Terminator in zona, a declarat Ministerul britanic al Apararii, potrivit The Guardian, anunța news.ro.

Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a sustinut miercuri ca aliatii straini trebuie sa impuna sanctiuni maxime Rusiei si sa furnizeze Ucrainei toate armele de care are nevoie pentru a preveni raspandirea razboiului la alte tari, informeaza Reuters.

Aproximativ 5.000 de crime de razboi comise de rusi sunt in prezent investigate in Ucraina, a declarat procurorul general ucrainean Irina Venediktova, relateaza The Guardian.

Enciclopedia online Wikipedia ar putea fi sancționata administrativ in Rusia pentru refuzul de a inlatura informațiile cu privire la acțiunile Rusiei pe teritoriul Ucrainei, riscand o amenda de pana la 4 milioane de ruble, a informat Roskomadzor (RKN), agenția de reglementare media.

Șocul invaziei Ucrainei de catre Rusia a rasturnat politica din intreaga lume și a pus o intrebare cheie: ar trebui sa evite restul lumii petrolul rusesc pentru a nu susține cu bani regimul lui Putin?, se intreaba cotidianul american Washington Post. Administrația Biden a decis sa interzica importul…

Jurnalista Marina Ovsiannikova, celebra de cand a aparut cu o pancarta anti-razboi intr-un jurnal de stiri al televiziunii ruse Pervii Kanal (Canalul Unu), le-a cerut duminica compatriotilor ei sa condamne atacul Rusiei asupra Ucrainei, transmite AFP, potrivit Agerpres.