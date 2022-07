Stiri pe aceeasi tema

- Prima Doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, a declarat ca razboiul Rusiei in Ucraina i-a afectat propria familie si l-a determinat pe fiul ei in varsta de noua ani sa isi piarda interesul pentru pasiunile din trecut si sa isi doreasca sa devina militar. Ea a subliniat ca baiatul ”vrea doar sa faca arte…

- Prima Doamna ucraineana Olena Zelenska a indemnat miercuri, in Congresul american, la livrarea de sisteme de aparare antiaeriena Ucrainei, intr-un discurs in care a aratat carucioare de copii patate de sange si cadavre de copii ucisi in bombardamente rusesti, relateaza The Associated Press.

- Prima doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, va rosti, miercuri, un discurs in fata Congresului SUA, a anuntat biroul presedintelui Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, potrivit CNN. Toti membrii Camerei Deputatilor si Senatului sunt invitati la discurs, care va avea loc la ora 11.00 a.m. (ora Europei…

- In bombardamentul rusesc declanșat, joi, asupra unui centru comercial și o parcare din Vinița, un oraș ucrainean, aflat la o distanța apreciabila de linia frontului, au pierit cel puțin 23 de persoane. Printre fotografiile care surprind aceste atacuri, una prezinta un carucior rasturnat și corpul unui…

- Soția președintelui Ucrainei, Olena Zelenska, a afirmat ca in prezent, nu exista orașe 100% sigure in Ucraina, motiv pentru care oamenii traiesc intr-o tensiune continua, informeaza Ukrinform . „In prezent, nu exista un loc 100% sigur in Ucraina. Rachete zboara deasupra noastra și, din pacate, zboara…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, luni si marti, la Bruxelles, la reuniunea extraordinara a Consiliului European. Discuțiile liderilor europeni se vor concentra pe situatia de securitate si consecintele generate de razboiul din Ucraina, potrivit Administrației Prezidențiale.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, miercuri, la reuniunea ministeriala „Apel la actiune pentru securitatea alimentara globala” („Global Food Security Call to Action”), prilej in care a declarat ca, in contextul conflictului din Ucraina, „capitalizarea potentialului portului…

- Volodimir Zelenski și soția sa, Olena Zelenska, au participat, marți, la funeraliile primului presedinte al Ucrainei independente post-sovietice, Leonid Kravciuk. Este prima apariție publica a cuplului prezidențial de la inceputul razboiului. Primul presedinte al Ucrainei independente post-sovietice,…