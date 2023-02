Stiri pe aceeasi tema

- Armele cu raza lunga de actiune promise forțelor armate ale Kievului nu vor servi pentru a viza teritorii din interiorul granițelor recunoscute pe plan internațional ale Rusiei, ci doar zonele ocupate de invadatorii ruși in Ucraina, a dat asigurari duminica ministrul ucrainean al Apararii.

- UPDATE Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, i-a cerut miercuri presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, sa furnizeze rapid Ucrainei armament suplimentar pentru facilitarea eforturilor de respingere a invaziei militare ruse, dar Rusia a criticat abordarea liderului de la Paris. Oleksii Reznikov…

- Ucraina a obținut promisiunea aliaților occidentali ca va primi tancuri și cauta acum avioane de lupta pentru a respinge forțele ruse care avanseaza incet de-a lungul unei parți a liniei frontului. Volodimir Zelenski a vorbit, sambata, despre necesitatea unor rachete cu raze lunga de acțiune, iar un…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a pledat pentru trimiterea suplimentara de armament catre Ucraina, transmite vineri dpa, potrivit Agerpres. „Poate parea un paradox, dar sprijinul militar pentru Ucraina este cea mai scurta cale catre pace”, a declarat Jens Stoltenberg intr-un interviu de…

- Rusia a dezlantuit luni un nou baraj de rachete asupra Ucrainei, iar populatia este indemnata sa se indrepte spre adaposturi si apararea antiaeriana a intrat in actiune, transmite Reuters. ”Rachetele au fost deja lansate”, a anuntat purtatorul de cuvant al fortelor aeriene ucrainene, Iuri Ignat. Sirenele…

- Dmitri Medvedev susține ca Kievul este un oraș rusesc. Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a facut din nou o serie de afirmații halucinante, spunand ca Kievul este „doar un oraș rusesc”, scrie TASS . Medvedev a scris acest lucru pe canalul sau Telegram, ca…

- Intensificarea atacurilor cu rachete ale Rusiei in Ucraina are rolul, partial, sa epuizeze capacitatea de aparare antiaeriana a Kievului si sa obtina in sfarsit dominatia cerului deasupra acestei tarii, a declarat sambata un inalt oficial al Pentagonului, transmite Reuters. In ultima saptamana, Rusia…

- Un sistem de aparare antiaeriana furnizat de Statele Unite a avut „o rata de succes de 100%” in Ucraina in ceea ce privește interceptarea rachetelor lansate de Rusia, a declarat miercuri secretarul american al Apararii, Lloyd Austin.