- Ucraineanul Oleksandr Usyk, 34 de ani (19-0, 13 KO), l-a invins pe englezul Anthony Joshua, 31 de ani (24-2, 22 KO), și e noul campion la categoria grea, reunind centurile WBA, IBF și WBO. Usyk a dominat lupta, zdruncinandu-l teribil pe Joshua in rundele 3 și 7, și s-a impus la puncte: 117-112, 116-112,…

- Anthony Joshua este gata de orice surpriza din partea lui Oleksandr Usyk in confruntarea ce va avea loc sambata. Boxerul britanic este mai motivat ca niciodata și vrea sa ii administreze adversarului din Ucraina prima infrangere in cariera.

- Invins de Șahtior, scor 0-3, Mircea Lucescu (76 de ani), antrenorul lui Dinamo Kiev, a realizat ca noul tehnician al rivalei, De Zerbi (42 de ani), tanar și in plina ascensiune, le-a inoculat jucatorilor din agresivitatea sa pentru a caștiga „turnirul” Ucrainei. Italianul l-a provocat, intrand in conflict…

- Legendarul boxer Manny Pacquiao a revenit in ring dupa doi ani, insa fara succes. Filipinezul in varsta de 42 de ani, a fost invins de Yordenis Ugas, care astfel și-a pastrat centura WBA Super la categoria semimijlocie.

- Chiar daca Roger Federer nu s-a aflat la Tokyo, Elveția a câștigat medalia de aur: Belinda Bencic (12 WTA și favorita 9) a câștigat turneul feminin de tenis (proba de simplu) dupa ce a învins-o pe Marketa Vondrousova (Cehia/42 WTA).A fost 7-5, 2-6, 6-3 pentru Belinda, dupa…

- Gabriela Ruse este de neoprit la Hamburg, sportiva noastra reușind sâmbata sa se califice în finala turneului de categorie "WTA 250 ".Gabriela a trecut în semifinale de Dayana Yastremska (Ucraina/38 WTA si principala favorita) în trei seturi, scor 2-6, 6-1, 6-4.…

- Anglia a invins la scor Ucraina in sferturi. S a stabilit si a doua semifinala de la Campionatul European de fotbal. Aceasta este Anglia Danemarca si se va juca pe 7 iulie, de la ora 22.00, la Londra. In sferturi, Anglia a trecut la scor, la Roma, de Ucraina, 4 0 Kane 4, 50, Maguire 46, Henderson 63…

- Ucraina a completat, marți seara, garnitura de echipe care intra in sferturile de finala la EURO 2020, dupa ce a invins Suedia in prelungiri, la capatul unui meci dramatic. Este pentru prima oara cand naționala Ucrainei ajunge in sferturile de finala ale unui campionat european.