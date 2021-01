Oleg Efrim și-a dat demisia din funcția de membru al Consiliului de Integritate al ANI. Anunțul a fost facut astazi, 18 ianuarie, in cadrul ședinței Consiliului. „Vreau sa mulțumesc tuturor pentru conlucrarea pe care am avut-o in aceasta perioada. Voi face toate procedurile necesare pentru asta zilele urmatoare. Voi informa Consiliul și Guvernul și sigur voi continua sa asist la ședințe pana cand