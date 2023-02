„Ole, ole, mulțumim Bacăule!” Purtata pe brațe de o sala intreaga, CSM Bacau a subordonat-o pe CSM București sambata, in etapa a 19-a, scor 23-20 (14-12), la capatul unui meci de pus in rama Cea mai frumoasa victorie pentru CSM Bacau in acest sezon. Cea mai importanta. Dar și cea mai puțin așteptata. Și nu atat pentru ca echipa […] Articolul „Ole, ole, mulțumim Bacaule!” apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

- Prim-divizionara de volei feminin CSM-Știința Bacau se pregatește pentru a treia deplasare din retur. Sambata, echipa antrenata de Daniel Banu, Vicențiu Dumitrescu și Crina Balțatu va evolua la București, in fața CSM-ului local. In limbajul Pronosportului de altadata este un meci de 1 solist, insa bacauancele…

- Incepand de astazi, 01.02.2023, UPU SMURD Bacau iși redeschide serviciul prespital (SMURD ) avandu-l coordonator pe medicul Franț Cosmin Viorel. Aceasta activitate a fost suspendata in timpul pandemiei de Covid 19 datorita necesarului crescut de medici in Unitatea de Primiri Urgențe. „In acest moment,…

- Alianța pentru Unirea Romanilor cere Ministerului Afacerilor Externe sa raspunda ferm și neintarziat Ambasadei Ucrainei la București, dupa ce misiunea diplomatica și-a permis sa ceara efectuarea unei anchete ˝rapide și detaliate˝ pe teritoriul Romaniei. Solicitarea Ambasadei vine dupa ce mass-media…

- Gata cu vacanța pentru prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau. Astazi, antrenorul Sandu Iacob suna adunarea in vederea parții a doua a sezonului, care va debuta pentru „CSMei” pe 4 februarie, cu meciul din etapa a 16-a a Ligii Zimbrilor, contra Stelei, la București. Grigoraș, Esteki, Ushal și…

- Se implinesc niște ani de cand universitarii Ion Rotaru și Valeriu Filimon au trecut in veșnicie. Bacauani, nascuți la Valea lui Ion- Blagești și Slanic Moldova, cei doi au fost colegi de catedra la Universitatea din București. Poetul Dan Sandu a avut șansa/ bucuria de a fi prieten mai ales cu Valeriu…

- Muzeul de Etnografie Bacau informeaza ca, ieri, 7 decembrie, a murit pictorița Catinca Popescu (1935-2022). In octombrie pictorița a propus organizarea unei expoziții retrospective. „Luni am adus lucrarile și am stabilit impreuna cu artista ultimele detalii. Marți am panotat. Miercuri am primit teribila…

- Ediția din acest an a „Cupei Municipiului Bacau” la șah a numarat 92 de participanți, care s-au intrecut, pe parcursul a doua zile, la Pensiunea ”Margo” din localitatea Lilieci. La competiția organizata de CSRȘ „Nord Est” Bacau au fost prezenți jucatori profesioniști de la cluburi precum Politehnica…

- Cu ocazia unei intalniri cu antrepenorii bacauani, parlamentarul Antonio Andrușceac a lansat acuzații dure la adresa partidelor de la Putere, despre care spune ca nu țin cont de interesele romanilor, ci de cele din exterior. Deputatul AUR a prezentat și soluții la problemele economico-sociale actuale,…