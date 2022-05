Old School vs. Electric Cool – BMW Group la prima ediţie Poli Auto Fest Prima editie Poli Auto Fest, o expozitie auto organizata in Campusul Politehnicii Bucuresti in perioada 20-22 mai, va pune fata in fata doua imagini diferite ale BMW Group – avangarda electrica BMW i4 si BMW iX alaturi de BMW Seria 2 Coupe si referinta de acum o jumatate de secol, BMW 2002. Cele mai noi modele electrice BMW vin cu unul dintre cele mai sofisticate sisteme de propulsie electrica, un redesign spectaculos de interior si multe solutii tehnologice sofisticate. In contrast, BMW Seria 2 Coupe vine cu o abordare purista – un motor de sase cilindri, emblematic pentru BMW, amplasat longitudinal,… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

