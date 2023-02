Olaru şi Moroz nu mai sunt „lupi“ Cel mai vechi component al lotului și jucatorul care a parcurs, alaturi de Petrolul, toți pașii din 2016 incoace, evoluand in toate cele patru eșaloane, Alberto Olaru a decis sa-și continue cariera la un club unde va avea posibilitatea sa adune cat mai multe apariții pe gazon, reziliindu-și, astfel, contractul cu gruparea ploieșteana. „Petrolul este echipa mea de suflet, la care am crescut și unde, firesc, am cunoscut cele mai mari satisfacții ale carierei! Ma despart cu greu, dar plec sa joc și asta este cel mai bine pentru mine in acest moment. Mulțumesc pentru tot, Petrolul!”, a marturisit… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

