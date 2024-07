Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova se pregatește de debutul in noul sezon al Superligii. Știința o va intalni vineri, de la ora 21.30, pe stadionul „Municipal“ din Sibiu, pe AFC Hermannstadt. Despre acest prim duel din ediția 2024/2025 au vorbit astazi antrenorul Universitații Craiova, Costel Galca, și mijlocașul…

- Basarab Panduru, fostul internațional, a facut cateva previziuni pentru noul sezon de Superliga, care va debuta vineri, 12 iulie, cu duelul dintre Farul Constanța și Unirea Slobozia. Panduru nu vede surprize in acest sezon și este convins ca titlul va fi caștigat din nou de FCSB, iar CFR Cluj va termina…

- Raul Rusescu a schițat „11”-le FCSB pentru jocul cu U Cluj din prima etapa # Triplul campion al Romaniei anticipeaza 7 schimbari in formula de start fața de meciul cu Virtus, 7-1 in turul I preliminar Champions League. Invitat, azi, la GSP Live, Rusescu a spus ca se așteapta ca FCSB sa foloseasca in…

- FCSB ar putea avea o misiunea mult mai ușoara cu Maccabi Tel Aviv, in turul 2 preliminar din Champions League, daca trece de Virtus, in primul tur preliminar. Motivul? Campioana din Israel nu va avea la dispoziție mare parte dintre titularii alaturi de care a caștigat clar titlul in sezonul trecut,…

- Eran Zahavi (36 de ani), atacantul celor de la Maccabi Tel Aviv și golgheterul acestora din Champions League, a semnat prelungirea contractului pe un an cu campioana din Israel. Maccabi Tel Aviv ar putea fi adversara FCSB in turul doi preliminar de Champions League, daca elevii lui Elias Charalambous…

- FCSB și-a aflat miercuri adversara din turul II al preliminariilor Champions League. Roș-albaștrii vor infrunta echipa israeliana Maccabi Tel Aviv, cu condiția sa treaca de Virtus din San Marino in turul inaugural.

- Daca trece de Virtus in primul tur preliminar din Champions League, FCSB, campioana in exercițiu a Romaniei, o va infrunta pe Maccabi Tel Aviv in turul II. FCSB a avut șansa la tragerea la sorți pentru primul tur și a picat cu Virtus, campioana din San Marino. Azi, roș-albaștrii nu au intalnit cel mai…

- David Miculescu (22 de ani) e omul momentului la FCSB. A marcat cu Farul și pare gata sa fie decisiv in preliminariile Champions League. „Am gasit atacant azi. Am luat atacant. Pe David Miculescu. Nu ați vazut ce s-a batut cu ei? Trebuie sa marcheze goluri, dar vreau sa nu piarda mingea, sa creeze spații.…